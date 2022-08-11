نقابة الفنانين التشكيليين تتسلم أول مقر لها في أسوان

تقدمت الدكتورة صفية القباني، رئيسة نقابة الفنانين التشكيليين إلى أعضاء الجمعية العمومية وجميع الفنانين المصريين وفناني أسوان والصعيد في العموم، للحصول على أول مقر للنقابة في أسوان.

وقالت «القباني» في منشور عبر «فيسبوك»: «تتقدم النقابة العامة؛ نقيبا ومجلس إدارة، بخالص التهنئة لفناني أسوان لاستلام المقر، بيت الفنانين التشكيليين الفنانين فرع أسوان أمس الأربعاء».

بيت التشكيليين الأول في الصعيد

وفوضت النقابة، حسن عبد العزير مدير النقابة، بالسفر إلى أسوان لمقابلة الدكتورة غادة نائب محافظ أسوان، بتصديق من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان؛ لاستلام المقر الكائن بحي أطلس ليكون بيت التشكيليين الأول في الصعيد وليس الأخير.

توجه مجموعة من فناني أسوان مع مدير النقابة إلى المحافظ لإنهاء الإجراءات الإدارية على أن يتم التسليم غدًا صباحا، وأضافت «القباني»، أننا نتشرف كمجلس إدارة النقابة بالسفر لتوجيه الشكر للمحافظ وإعداد المقر الإداري وتعيين موظف، إلى أن تتم إجراءات انتخابات للفرع الجديد طبقا لقانون النقابة العامة للفنانين التشكيليين.

وكانت «القباني»، أعلنت في يوليو الماضي عن التصديق على إنشاء نقابة للفنانين التشكيليين بأسوان، من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نقابة لفنانين التشكيليين فى أسوان، لتصبح مقرًا وبيتًا لفنانين الصعيد.

خدمات تقدمها نقابة الفنانين التشكيليين

ويعد مقر نقابة التشكيليين بأسوان هو أول مقر للنقابة بالصعيد، وثالث مقر للنقابة في الأقاليم بعد المقرين الفرعيين للنقابة بالإسكندرية والمنصورة، فضلًا عن المقر الرئيسي في ساحة الأوبرا.

وأعلنت النقابة مؤخرا عن تنظيم كورس تصميم الأزياء للأطفال من سن 9 : 12 سنة، لتعليم نسب جسم الإنسان وطريقة رسم المانيكان.

1- طريقة رسم الوجه والملامح.

2- تصميم وطريقة تلبيس المانيكان.

3- رسم اسكتشات لتصاميم مختلفة.

4- تعليم تلوين خامات مختلفة (شيفون، دانتيل، چينز، نقوش …)

5- شرح مصدر الإلهام وعمل تصميمات من خلاله، مدة الكورس شهرين عدد 8 محاضرات، بمعدل محاضرة أسبوعيا كل يوم إثنين ومدة المحاضرة ساعتين من 4 : 6 الحجز والاستعلام داخل النقابة.