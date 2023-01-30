ضبط عصابة سرقة سيارات النقل بأسلوب «المفتاح المصطنع» في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات النقل بأسلوب «المفتاح المصطنع» بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل دفع مبالغ مالية، وأنهما وراء ارتكاب واقعتي سرقة بدائرة قسم شرطة المرج، بذات الأسلوب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتي السرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما جرى العثور على السيارتين المستولى عليهما بمخزن كائن بقطعة أرض زراعية ملك أحدهما بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا على السيارتين، واتهماهما بالسرقة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.