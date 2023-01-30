تفاصيل ضبط عصابة سرقة البترول بالصحراء الغربية.. اعرف العقوبة المتوقعة

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل جديدة، في واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لسرقة المواد البترولية في الصحراء الغربية، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لديهم معلومات جنائية، ضمن أحد التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة المواد البترولية بمنطقة الصحراء الغربية، بأسلوب ثقب أنابيب خطوط البترول وبحوزتهم كمية قدرها 6,900 طن خليط بترول خام ومواد أخرى، 400 لتر سولار من متحصلات جرائمهم.

كما تم ضبط سيارتين نقل محددتين، إحداهما فنطاس المستخدمتان في ارتكاب جرائمهم، وهاتف محمول يستخدم فى تحديد أماكن خطوط البترول، جهاز يستخدم فى ثقب أنابيب البترول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامى بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، إذ نصت المادة 313 على الحبس: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف «كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات»، مشيرًا إلى أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».