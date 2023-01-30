القبض على 7 متهمين بسرقة كابلات نحاسية قبل بيعها لتاجر خردة في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 7 أشخاص، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق، ومُحمل عليها 58 كابل نحاسي، وزنت نحو 1.200 طن، وبعض الأدوات المستخدمة في سحب وقطع الكابلات.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بقيامهم بسرقة الكابلات المضبوطة من أماكن تواجدها بدائرة القسم بأسلوب «القطع» باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأنهم كانوا يقومون بنقل المسروقات تمهيداً لبيعها لأحد تجار الخردة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.