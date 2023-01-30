القبض على متهمين بسرقة هاتف محمول بالإكراه من أحد الأشخاص في القاهرة

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من مجهولين لاستيلائهما على الهاتف المحمول الخاص به كرهاً عنه، حال سيره بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة «يحملان ذات جنسية المبلغ» ومقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما الهاتف المحمول المُستولى عليه، وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.