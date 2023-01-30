ضبط 200 كيلو مخدرات وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 145 قطعة سلاح ناري بحوزة 103 متهمين، وتنفيذ 61006 أحكام قضائية متنوعة.

ضبط 354 قضية مواد مخدرة

وأسفرت الحملات في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 354 قضية مواد مخدرة بإجمالي 387 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 107,678 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 52,450 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 18,002 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 9,650 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,765 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3,950 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,894 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 940 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 774 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 145 جراما، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت 23 جراما، و3841 قرصا مخدرا.

ضبط 208 دراجات نارية مخالفة

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 35 متهما هاربا، و11 آخرين بتهمة ممارسة أعمال البلطجة، وضبط 208 دراجات نارية مخالفة، وضبط 22138 مخالفة مرورية متنوعة، كما جرى فحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.