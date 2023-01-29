وفد «الداخلية» يوزع هدايا على نزلاء دور المسنين والأيتام احتفالا بعيد الشرطة
كتب:
محمد بركات
11:46 ص | الأحد 29 يناير 2023
مشاركة الداخلية المواطنين الإحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة
أوفد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عددا من ضباط وضابطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيارة عدد من دور رعاية المسنين والأيتام من ذوي الهمم، ونزلاء إحدى مستشفيات علاج الأورام بمحافظة القاهرة لمشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة وتم خلال تلك الزيارات توزيع عدد من الهدايا على النزلاء.
وأعرب القائمون على إدارة دور الرعاية والمستشفيات عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل متمنيين لهم دوام التوفيق في أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم في حفظ الأمن.