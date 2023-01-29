وفد «الداخلية» يوزع هدايا على نزلاء دور المسنين والأيتام احتفالا بعيد الشرطة

أوفد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عددا من ضباط وضابطات القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيارة عدد من دور رعاية المسنين والأيتام من ذوي الهمم، ونزلاء إحدى مستشفيات علاج الأورام بمحافظة القاهرة لمشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة وتم خلال تلك الزيارات توزيع عدد من الهدايا على النزلاء.

وأعرب القائمون على إدارة دور الرعاية والمستشفيات عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل متمنيين لهم دوام التوفيق في أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم في حفظ الأمن. ‎