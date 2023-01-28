«الداخلية»: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 713 آخرين

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ استهدفت الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، ومهربي ومروجي المخدرات؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصر إجرامي، وضبط 713 آخرين بنطاق مديريات أمن «أسيوط – الجيزة - الغربية – الدقهلية – السويس - كفرالشيخ - قنا - الشرقية - جنوب سيناء – سوهاج – المنوفية – الأقصر - الإسكندرية – المنيا - دمياط – البحر الأحمر – الوادي الجديد – بورسعيد – الإسماعيلية - أسوان - مطروح – الفيوم – بني سويف – البحيرة»، وبحوزتهم 271 قطعة سلاح ناري، وعدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

ضبط 862 سلاحا ناريا

وتمكنت الحملات من ضبط 862 قطعة سلاح ناري؛ أبرزها «89 بندقية آلية – 29 مسدس – 90 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 654 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 90 خزينة»، وضبط 1500 قطعة سلاح أبيض.