«الداخلية» تضبط 144 طن أرز شعير قبل بيعه في السوق السوداء

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، بمحافظة الجيزة، وبحوزته 20.25 طن دقيق أبيض، و650 كيلوجرام سكر حر، خزنها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمّ ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 10 أطنان أسمنت دون مستندات وعدم إعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي.

كما تمّ ضبط 45 قضية بنطاق محافظات «الدقهلية – دمياط – الشرقية» بمضبوطات بلغت 144.264 طن أرز شعير.

كما اضطلعت الإدارة بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية بحملة نوعية على محطات تموين السيارات لتجميعهم مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء حيث أسفرت الجهود عن ضبط قضيتي بمضبوطات بلغت 84 ألفا و500 لتر مواد بترولية.