«الداخلية»: وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بالمحافظات

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 71 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة، قامت القيادات الأمنية بمديريات الأمن، والمحافظين، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.