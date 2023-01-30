رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

«الداخلية»: وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بالمحافظات

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:47 ص | الإثنين 30 يناير 2023
النصب التذكاري- صورة أرشيفية

النصب التذكاري- صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 71 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة، قامت القيادات الأمنية بمديريات الأمن، والمحافظين، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

اقرأ المزيد:

محافظ الإسكندرية يحتفل بعيدي الشرطة والميلاد بدار الأوبرا: مصر ستظل قوية

الباز: احتفالات المصريين بعيد الشرطة رسالة تجديد ثقة في جهاز حمى البلاد

ماذا ورد بتحريات الشرطة في جريمة مهندس المرج؟.. دافع عن جارته فقتلوه بعدة طعنات

المصريون في اليونان يحتفلون بعيد الشرطة الـ 71 أمام سفارة بلدهم
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار