محافظ الإسكندرية يحتفل بعيدي الشرطة والميلاد بدار الأوبرا: مصر ستظل قوية

احتفل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء أمس الأحد، بعيدي الميلاد المجيد والشرطة في الذكرى 71، وذلك بمسرح سيد درويش في دار الأوبرا، وذلك بحضور اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، واللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية لغرب الدلتا، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وعزى «الشريف» أهالي شهداء الجيش والشرطة، الذين يقدمون كل فترة أبنائهم فداءًا للوطن، متمنيا أن يُعافى كل مصاب، هؤلاء الذين قاموا بواجبهم تجاه وطنهم بإخلاص وتفان وأمانة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد، وطالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

محافظ الإسكندرية: 25 يناير ذكرى يوم الوفاء

وقال إن 25 يناير كل عام، هو ذكرى يوم الوفاء لشهداء الواجب من أبناء الوطن، اليوم الذي أصبح رمزًا للوطنية والدفاع عن الأرض والعرض ورمزًا للتضحية والفداء، والشجاعة، لأن التاريخ لم ولن ينسى تضحيات رجال الشرطة مضيفًا أنهم بذلوا جهودًا كبيرة لتحقيق الأمن والأمان، ولم يبخلوا بأي مجهود من أجل أداء رسالة الأمن النبيلة.

وتابع «الشريف» أن عيد الشرطة يمثل تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجال الشرطة في معركة 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم للمحتل، رغم أن عددهم وأسلحتهم وتدريبهم لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مدربة على الحرب ومسلحة بالمدافع والدبابات والبنادق الحديثة، بينما كانت قوات الشرطة المصرية مسلحة ببنادق قديمة الصنع.

محافظ الإسكندرية: عيد الميلاد عيد المصريين جميعًا

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد الذي اعتبره عيد المصريين جميعا ما هو إلا تأكيد على أن مصر مسلم ومسيحي واحد، بالرغم من كل عواصف الفرقة وخطابات الاستقطاب الديني ومحاولات تبديد تراث المواطنة وزعزعة قيم الوحدة الوطنية.

واستطرد «الشريف» أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وعيد الشرطة يؤكد أن مصر ستظل قوية بشعبها وجيشها وشرطتها، ستظل قوية بأزهرها وكنيستها، وستظل بخير بعلمائها وفنانيها ، وشبابها ومؤسساتها وقياداتها

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، أضاف المحافظ أن هذا الحفل الذي تقيمه المحافظة للعام الثاني على التوالي والذي يشارك فيه الفنانون والمبدعون والرعاة مجانا، دون تحميل المحافظة أي تكلفة يؤكد على حب هؤلاء لشرطتهم وجيشهم ومؤسساتهم لذلك نقدم لهم كل الشكر والتقدير.