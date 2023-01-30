رئيس مجلة السياسة الدولية: الدائرة الأسيوية تحظى باهتمام الخارجية المصرية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس مجلة السياسة الدولية، إنّ الدائرة الأسيوية من الدوائر الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية والأمن القومي المصري، إذ أنها ثاني دائرة لها أولوية في السياسة الخارجية المصرية، وهي الدائرة الأكثر اقترابا وفقا لمعايير الثقافة والحضارة والتقارب بين الشعوب، وهو ما يمنح خصوصية خاصة للعلاقات المصرية الآسيوية.

الهند لها ميراث تاريخي من العلاقات مع الدولة المصرية

وأضاف رئيس مجلة السياسة الدولية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الهند لها ميراث تاريخي من العلاقات مع الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند تاريخية في الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الجمهورية، حيث أنّها تنظم 3 احتفالات كبرى وهي يوم الجمهورية ويوم الاستقلال وذكرى ميلاد المهاتما غاندي.

مصر اعترفت بالجمهورية الهندية بعد ميلادها بـ 3 أيام

وتابع رئيس مجلة السياسة الدولية: «مصر اعترفت بالجمهورية الهندية بعد ميلادها بـ 3 أيام، ومنذ ذلك الوقت ارتبطت مصر بعلاقات تاريخية مع الهند وانعكست على تأسيس حركة عدم الانحياز والتي قامت بشراكة مباشرة بين جمال عبدالناصر والرئيس الهندي نهرو والرئيس اليوغسلافي جوزيف تيتو، كما حصلت العلاقات المصرية الهندية على دفعة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي».