«الخارجية»: اللغة العربية ودعم انتشارها في جوهر السياسة المصرية

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أنّ التوجه المصري للحفاظ على اللغة العربية ودعم انتشارها يأتي في جوهر السياسة الخارجية لمصر.

متحدث الخارجية: اللغة العربية هي الحاضنة لمفهوم شامل للأمن القومي العربى

وأشار السفير أحمد أبو زيد، إلى أهمية استثمار المزيد من الموارد والجهود للحفاظ على اللغة العربية، باعتبارها الحاضنة لمفهوم شامل للأمن القومي العربى، مشددا على أن هناك ترابطا بين اللغة العربية والثقافة والأمن القومي العربي.

جاء ذلك فى كلمة السفير أبو زيد حول «اللغة العربية .. أداة دبلوماسية في واقع عربي و دولي جديد»، وذلك خلال الندوة التى نظمتها الليلة الماضية جامعة عين الشمس في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة لفيف من المسئولين والأكاديميين والمفكرين والاعلاميين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إنه ما من شك في أنّ الإقليم العربي يعيش أزمة كبيرة لها أبعاد سياسية وتنموية واقتصادية وأمنية، وهناك انحسار فى دور الدول المركزية لحساب كيانات أخرى، كما أن هناك وضعا خاصا يعيشه العالم العربى نشهد فيه محاولات من خارج الإقليم للتدخل في شؤونه ومحاولات لكسب نفوذ داخل الإقليم وحالة ضعف بنيوى فى العالم العربى تقتضي وقفة للتأمل في أسباب هذا الوضع وكيفية التعامل معه.

وأضاف أنّ النظام الدولي يمر كذلك الآن بمرحلة تحول جديدة تزداد حاليا فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها ومحاولات التدخل فى شئون اقاليم أخرى وكلها أمور تفرض على من يعيش فى هذا الاقليم أن يقكر فى الادوات المتاحة لديه للتعامل مع هذا الواقع.

وشدد أبو زيد على أنّ الإداة الدبلوماسية هي الأداة الرئيسية لذلك، وهي أداة متنوعة بها عناصر كثيرة من بينها اللغة العربية لأن لغتنا العربية كانت القاسم المشترك الذى يجمع الدول العربية ببعضها البعض فهي ليست مجرد لغة لكنها هوية ثقافية مرتبطة دومًا بمفهوم الأمن القومي العربي.

وأوضح أنّه كان لا بد من التفكير هنا فى كيف تصبح اللغة العربية أداة لتعزيز التضامن العربي وأداة للتعامل مع الخارج، سواء من حيث التواصل والتعايش مع الآخر أو من حيث الحفاظ على هويتك في مواجهة الآخر.

وحول رؤيته للغة العربية كآداة دبلوماسية.. أوضح المتحدث الرسمي السفير أبو زيد خلال الندوة، أن اللغة العربية ارتبطت بإقليم وهوية وثقافة معينة لدول تعيش فى هذا الإقليم فهى تتجاوز كونها لغة تخاطب لكونها مرتبطة بالميراث التاريخي والسياسي والثقافي للدول العربية، وللمتحدثين بالعربية، سواء لنحو 450 مليون عربى يعيشون بالإقليم أو أكثر من خمسين مليونا يتحدثون العربية، أو من ذوي أصل عربي يعيشون خارجه، وبالتالى فهى لغة لها أبعاد كثيرة ومتنوعة.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية لما تتصف به اللغة العربية من صفات، بما يؤهلها لتكون أداة دبلوماسية وأولها أنها انعكاس لهوية ثقافية للشعوب العربية، وعلى سبيل المثال للدستور المصرى، حيث يؤكد على ان مصر دولة عربية لغتها الرسمية هى العربية، وهو ما يرسم بوضوح خط السياسة الخارجية المصرية التى تتبنى هذا التوجه والفكر فب الدستور.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن اللغة العربية هى كذلك لغة تواصل فكرى مع الآخر بما تحمله من ثقافة وحضارة وغيرها ، فهناك مفردات للغة العربية موجودة فى لغات قومية لدول اخرى ومجاورة ما يشكل عامل تواصل فكرى وارتباط بين هذا الاقليم وهذه الدول ويجعل من اللغة العربية آداة يمكن الاستفادة بها لمنع نشوب الأزمات والتعايش المشترك مع الآخر، لافتا إلى أن اللغة العربية فى الوقت نفسه ركيزة للأمن القومى العربى فنجد أن نشأة الجامعة العربية توضح ذلك، حيث كان التحدث بالعربية هو العامل الجامع لهذه الدول التي أسست الجامعة.

وأشار السفير أحمد أبو زيد، إلى أنّ اللغة العربية تعد كذلك آداة للقوة الناعمة العربية التي هي أداة دبلوماسية مهمة، ولعبت اللغة العربية كقوة ناعمة دورا كبيرا فى القرن 14 على سبيل المثال لترجمة العلوم والفنون الى الغرب، مثلما تلعب الآن دورا للتقارب في ظل صراع الحضارات حيث تعد اللغة العربية عاملا للتضامن والترابط داخل الاقليم العربى اضافة لكونها عاملا للتواصل الفكرى وبناء الجسور.