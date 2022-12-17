خبير سياسات دولية: السياسة الخارجية المصرية نجحت بفضل الرئيس السيسي

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن مجهود السياسة الخارجية المصرية نجح نتيجة بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدللًا على ذلك بالتحول في الموقف مع مصر منذ 2013 حتى الآن، ومقابلة الرئيس لنظرائه في الدول الكبرى.

قوة شعبية داعمة للسيسي في أن يأخذ انطلاقات كبيرة

وتحدث سنجر خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لفضائية «القاهرة الإخبارية»، عن لغة الجسد بين الرئيسين السيسي وبايدن، مشيرًا إلى أننا نستشعر فيها الأريحية، وثقة العالم في رئيس مصر وقدرته على قيادة الدولة المصرية، وأنه سيفتح مجالات للاستقرار في المنطقة العربية.

تقوية دور مصر الإقليمي والعربي والدولي

واعتبر سنجر أن المجهود الكبير للرئيس السيسي مدعوم من قوة شعبية داعمة له في أن يأخذ انطلاقات كبيرة للبحث عن مصالح مصر، وتقوية دورها الإقليمي والعربي والدولي، مشيرًا إلى أنَّ الرئيس السيسي دعم الدور المصري وحافظ على الاستقرار في بناء دولة كبيرة قوية.