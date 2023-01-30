رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره الأمريكي.. بث مباشر

كتب:

نرمين عفيفي
12:14 م | الإثنين 30 يناير 2023
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي

يعقد وزير الخارجية، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة الأخير للقاهرة.

اقرأ المزيد:

شكري: شركاؤنا في COP27 تعهدوا بإنجاز تحديات المناخ.. ولن يخذلنا أحد

سامح شكري: وقعنا اتفاقية مهمة بشأن العمالة الموسمية في اليونان

سامح شكري: مستمرون في تشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر واليونان

سامح شكري: مشروع سد جوليوس يؤكد التزام مصر بدعم أشقائها في أفريقيا
بقلم نرمين عفيفي