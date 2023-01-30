مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره الأمريكي.. بث مباشر كتب: نرمين عفيفي 12:14 م | الإثنين 30 يناير 2023 وزير الخارجية الأمريكي يعقد وزير الخارجية، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة الأخير للقاهرة. اقرأ المزيد: شكري: شركاؤنا في COP27 تعهدوا بإنجاز تحديات المناخ.. ولن يخذلنا أحد سامح شكري: وقعنا اتفاقية مهمة بشأن العمالة الموسمية في اليونان سامح شكري: مستمرون في تشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر واليونان سامح شكري: مشروع سد جوليوس يؤكد التزام مصر بدعم أشقائها في أفريقيا شكري بقلم نرمين عفيفي