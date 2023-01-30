وزير الخارجية: التطورات الأخيرة في فلسطين مؤسفة.. ونسعى لإعادة التهدئة

قال وزير الخارجية، إن منطقة الشرق الأوسط، احتلت قدرا كبيرا من المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي، سواء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو المباحثات معه، «القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال هذه المباحثات، إضافة إلى أهمية تحقيق الاستقرار لمنع أي نوع من التصعيد وإيجاد الإطار السياسي الملائم للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين».

وأضاف «وزير الخارجية»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن التطورات الأخيرة كانت مؤسفة، نعمل على احتوائها، والتوصل إلى إعادة التهدئة وإعادة العمل على مراعاة مصالح كل الأطراف، وأيضًا استقرار المنطقة.