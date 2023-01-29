مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ قناة الحياة: الأرمن جزء من المجتمع المصري

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ الأرمن اندمجوا في المجتمع المصري بثقافتهم وعطائهم البالغ في كل المجالات وبرقي، حتى إنهم صاروا جزءًا من نسيج المجتمع المصري، ويُجندون في الجيش الوطني.

الأرمن مصريون قلبا وقالبا

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «بمعنى أنهم مصريون قلبا وقالبا وإن كان هواهم أرمينيا، إذ أن قلوبهم دائما معلقة بمصر».

السيسي في كل زياراته الخارجية يبحث عن العلاقات التنموية الاقتصادية

وحول زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة أرمينيا، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق: «الرئيس السيسي في كل زياراته الخارجية يبحث عن العلاقات التنموية الاقتصادية مع دول العالم المختلفة، فما بالنا بدول ترتبط بنا ثقافيا مثل أذربيجان وأرمينيا، خاصة أن للرئيس عبدالفتاح السيسي مكانته واحترامه التي تؤهله للوساطة بين أرمينيا وأذربيجان المختلفتين في قضية حدودية، ويمكن لمصر بمكانتها ورئيسها تقريب وجهات النظر».