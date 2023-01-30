وزير الخارجية: تعزيز علاقتنا مع واشنطن على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

قال وزير الخارجية، إن الدولة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، موضحًا أن الموضوعات التي نُوقشت خلال اليوم، عكست تقارب الواسع لمصالحنا الاستراتيجية والاتساق الكبير في رؤانا تجاه العديد من القضايا، كما أظهرت أيضًا وجود إمكانيات هائلة لتطوير صداقتنا الاستراتيجية في الكثير من المجالات.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، وزير الخارجية الأمريكي، وجرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والطبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقات، وقدر التوافق القائم على رؤى البلدين، سواء في مجال تطوير العلاقات الاستراتيجية فيما بيننا، أو فيما يتعلق بتناول القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع وزير الخارجية: «نحن نعول كثيرًا على التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة، في إطار تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط في دفع الجهود التنموية وفي العمل على تحقيق الاستقرار وفقًا للمبادئ الشرعية الدولية، ووفقًا للمصالح المشتركة التي يعمل على تعزيزها».