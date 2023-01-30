بلينكن: لا بد من حل دبلوماسي لأزمة السد الإثيوبي يراعي جميع الأطراف

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تعمل من أجل تحقيق نتائج ملموسة، وخلق وظائف وحياة أفضل للجميع، لافتا إلى أنّ بلاده تقدّر قيادة مصر لقمة المناخ COP27 التي عقدت في شرم الشيخ مؤخرا، وتثمّن جهود مصر في مجال مواجهة التغير المناخي وتخفيف الانبعاثات، من خلال شراكة خاصة بين الطرفين.

وأوضح بلينكن، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أنّه لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي وسريع لأزمة السد الإثيوبي، حيث أكدت القيادة المصرية أنّ هذا الأمر وجودي لمصر.

وأضاف بلينكن، أنّ بلاده تدعم أي حل يراعي حياة جميع الأطراف، ويراعي الحياة في مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدا أنّ مصر وعلى مدى التاريخ، كان لها دور مهم ومؤثر في تعزيز الأمن والرخاء والسلام ، وهو أمر مهم وحيوي جدا للمنطقة.