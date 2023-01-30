ماذا يحمل بلينكن في جولته الشرق أوسطية؟.. تعرف على أبرز الملفات

وسط أجواء إقليمية متوترة، بدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، جولته الرابعة في منطقة الشرق الأوسط، بزيارة القاهرة، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، ضمن جهود أمريكية لدعم المساعي الرامية إلى إحياء مباحثات السلام، وتعزيز جهود محاربة الإرهاب.

في مستهل الجولة، المقرر أن تستمر 3 أيام، نشر بلينكن على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، صورة على باب الطائرة، مع تعليق «في طريقي إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، زيارتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة».

التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات بين الشعوب

وفي تصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، قال بلينكن إن جولته الراهنة في منطقة الشرق الأوسط تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم الأمن الإقليمي والعالمي، فيما أشارت شبكة «سكاي نيوز عربية» إلى أن الزيارة تستهدف في الأساس، دفع عملية السلام.

كلمة لبلينكن أمام قادة الشباب بالجامعة الأمريكية

وخلال تواجده في القاهرة، يناقش بلينكن مع المسؤولين المصريين الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك دعم إجراء الانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية في السودان، ويلتقي عددا من مع قادة الشباب المصري في الجامعة الأمريكية، ليلقي كلمة خلال اللقاء، قبل المضي في جدول زيارته.

ومن المقرر أن يغادر وزير الخارجية الأمريكي القاهرة مساء الاثنين، متوجهاً إلى القدس ورام الله، ليلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته إيلي كوهين، وعدد من كبار القادة، لمناقشة الدعم الأمريكي لأمن إسرائيل، وفق تقرير «سكاي نيوز عربية».

علاقات إسرائيل الإقليمية وحل الدولتين

ويناقش بلينكن خلال لقاء المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية العلاقات بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة، بالإضافة للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وأهمية المضي قدما في تنفيذ حل الدولتين، لتعزيز فرص إحياء مباحثات السلام وتهدئة الأوضاع بين الجانبين، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للمناطق المقدسة.

وفي زيارته للضفة الغربية، يلتقي بلينكن برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وعدد من كبار المسؤولين، لمناقشة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وأهمية دفع حل الدولتين والإصلاحات السياسية، وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، بالإضافة لعدد من القضايا العالمية والإقليمية الأخرى.