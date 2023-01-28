القاهرة الإخبارية: زيارة وزير خارجية أمريكا للأراضي المحتلة لن تتأثر بأحداث «النبي يعقوب»

أكد ياسر نور الدين مراسل قناة القاهرة الإخبارية من نيويورك، وجود قلق أمريكي كبير ومحاولة من الإدارة الأمريكية لتوجيه نصائح ضبط النفس، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مستوطنة النبي يعقوب، أمس، وما تبعها من أحداث في الأراضي الفلسطينية.

الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد وتدعو جميع الأطراف لضبط النفس

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، صرح للصحفيين، بأن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد، ودعت جميع الـطراف لضبط النفس.

وتحدث «كيربي» عن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلبيكن، التي تبدأ بمصر يوم الأحد، ثم الأراضي المحتلة، ثم الضفة الغربية، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير في هذه الزيارة المهمة، لافتًا إلى أن هذه الزيارة سبقتها زيارة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي للأراضي المحتلة، للتنسيق لزيارة وزير الخارجية.

زيارة بلينكن تضع الأمور في نصابها بالتشاور مع القيادة المصرية

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية، عبرت عن قلقها ودعت جميع الأطراف لضبط النفس ودعت الجميع للالتزام بالقانون الدولي وعدم الاضطرار إلى ما هو أسواء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البيت الأبيض أرسل رسائل مباشرة بضبط النفس، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة ستضع عددا من الأمور في نصابها بالتشاور مع القيادة المصرية والجانب الفلسطيني.