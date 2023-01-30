السيسي: الدور الأمريكي مهم ومؤثر لحل أزمة السد الإثيوبي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحضور وزير الخارجية المصري، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة، دانيل روبنستاين، وتطرّق اللقاء إلى قضية السد الإثيوبي، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد، من خلال ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف، مشددا على أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، ناقلا تحياته إلى الرئيس جو بايدن، ومؤكدا على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.

من جانبه، نقل بلينكن، إلى الرئيس السيسي، تحيات الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنّه في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، فإنّ واشنطن تعول على التنسيق الحثيث مع مصر بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهدئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّه في هذا السياق تم استعراض التطورات والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والجهود المشتركة والمساعي المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الأيام الماضية، حيث أكد الرئيس أنّ تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي والأمني لتهدئة الأوضاع، والحد من اتخاذ أي إجراءات أحادية من الطرفين.

وأكد الرئيس السيسي، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح آفاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر في عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين.