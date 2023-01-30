وزير خارجية أمريكا: مصر تلعب دورا مهما في حل القضية الفلسطينية وأزمة ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مشاركة مصر بمنتدى النقب، بين إسرائيل وجيرانها، يأتي من أجل منطقة أكثر تكاملا ورخاء، وقبل أسابيع كان هناك وفد من الولايات المتحدة ومصر بالمشاركة بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب، بمنتدى النقب، للتعامل مع أمور مهمة تؤثر على سكان المنطقة، بما في ذلك الرعاية الصحية والأمن الغذائي بالمنطقة.

وأضاف «بلينكن» خلال مؤتمر صحفي يعقده مع وزير الخارجية المصري، أن مصر لعبت دورا مهما في تخفيف حدة العنف والتوتر بين الإسرائليين والفلسطنيين، بما في ذلك لعب الدور الوسيط للتوصل لهدنة بعام 2021، والعام الماضي، واليوم، ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، كيفية العمل سويا لتخفيف التوتر واستعادة الهدوء بالمنطقة، إذ تلعب مصر وقيادتها دورا مهما في معالجة الأزمة في ليبيا، وعقد الانتخابات بهذا العام هو الطريق الوحيد للتوصل لحل، والتأكد من حق الشعب الليبي في اختيار قيادته، وعقد الانتخابات على أساس دستوري.