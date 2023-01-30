برلمانية تطالب وزير النقل بمراعاة البعد الاجتماعي في أسعار تذاكر القطارات

طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير النقل والمواصلات بانتظام حركة قطارات الصعيد والوجه البحري وعدم تأخرها لمدة تزيد على 5 ساعات، الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين.

مراعاة البعد الاجتماعي

كما دعت في طلب إحاطة للوزير، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في أسعار تذاكر القطارات، التي شهدت زيادات غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية تفوق القدرات المالية للمواطنين البسطاء.

وقالت النائبة أمل سلامة، أن خطوط السكك الحديدية شهدت تطويرا كبيرا، بفضل الدعم الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إدخال قطارات وعربات جديدة ومتطورة، ولكن الزيادة الكبيرة في أسعار تذاكر القطارات لا تناسب المواطنين البسطاء من أبناء الصعيد والوجه البحري، وخصوصا أن هناك موظفين وطلاب جامعات يضطرون للسفر يوميا، حيث أن تلك الزيادات لا تتناسب مع مستوى دخولهم، في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، فضلا عن تأخر مواعيد وصول القطارات سواء المتجه إلى محافظات الصعيد، أو القادمة إلى القاهرة لفترة زمنية قد تزيد على 5 ساعات، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

أسعار تذاكر القطارات

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خصص جلسته العامة اليوم لمناقشة طلبات إحاطة ومناقشة وأسئلة موجهة إلى وزير النقل.

وتضمنت المناقشات ارتفاع أسعار تذاكر القطارات وعدم انتظامها، فضلا عن تطوير محاور الطرق والكباري، وخطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام بين المحافظات، وتطوير النقل البحري والخطوط الملاحية، كما تناقش الجلسة العامة موضوعات صرف التعويضات للأهالى المنزوعة ملكيتهم لتوسعة الطرق والمحاور.