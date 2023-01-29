رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون الأرصاد الجوية للجنة برلمانية مشتركة

كتب:

ولاء نعمه الله
11:38 ص | الأحد 29 يناير 2023
المستشار حنفي الجبالي

المستشار حنفي الجبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس، لتحديد موعد مناقشة 25 طلبًا مقدمة من النواب.

اقرأ المزيد:

رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو الكونجرس للتحقيق مع بايدن بشأن الوثائق السرية

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشرطة

مجلس النواب يوافق على منحة فرنسية لتنمية المناطق العشوائية

مجلس النواب يوافق على قرض «التنمية الأفريقي» لدعم الأمن الغذائي

عاجل.. مجلس النواب يواجه وزير الري بـ109 طلبات إحاطة وسؤال
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.