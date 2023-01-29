رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون الأرصاد الجوية للجنة برلمانية مشتركة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس، لتحديد موعد مناقشة 25 طلبًا مقدمة من النواب.