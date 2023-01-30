تفاصيل جولة محافظ أسيوط لتفقد جاهزية معدات شركة المياه لمجابهة تقلبات الطقس

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والاستعدادات لأية أمطار أو سيول محتملة خلال فصل الشتاء ومواجهة الأزمات والكوارث، وذلك بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة.

مجابهة الأزمات والطوارئ

وشاهد المحافظ ورئيس الشركة اصطفاف المعدات للتعرف على مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، خاصة الأمطار والسيول والتي تتكون من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار وفاكيوم ومعدات تطهير مختلفة ومولدات ديزل وورش صيانة متنقلة، والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث، من بينها مجابهة أخطار السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء، والتي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية.

سوء الأحوال الجوية

واستمع المحافظ إلى شرح من رئيس الشركة لنوعيات المعدات وأهميتها وبعض التجارب العملية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات للتعامل مع مياه الأمطار تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة معدلات الأمطار والسيول، فضلًا عن المعدات الحديثة التي تم تدعيم الشركة بها.

الجهد في العمل

ووجه محافظ أسيوط الشكر لرئيس الشركة ورؤساء القطاعات لتفانيهم في العمل ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة أية أزمات، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، معبرًا عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة أية أزمات.

ولفت أنه تم إجراء العديد من التجارب العملية والسيناريوهات لمواجهة الأزمات بالتنسيق مع كافة الأجهزة، فضلًا عن اجتماعاته المتكررة وجولاته الميدانية لتفقد أعمال تطهير مخرات السيول، مشيرًا إلى إنه يجري سنويًا بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تنظيم مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، لدعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي يتم من خلاله مناقشة وعرض الموقف التعبوي للتدريب العملي المشترك ومهام الأجهزة التنفيذية المشاركة وفرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة المواقف الطارئة والأزمات والكوارث.

7 سيارات شفط مياه

وأشار المهندس علي الشرقاوي إلى إنه تم تدعم الشركة بعدد 7 سيارات شفط مياه حديثة سعة 8 أمتار مكعبة مجهزة، بتكلفة 12 مليونا و880 ألف جنيه، لأهميتها في كافة الاستخدامات بكافة مواقع الشركة وفي الأزمات، فضلًا عن التدريبات المكثفة للعاملين بالشركة على مواجهة الأزمات والكوارث وإصلاح الأعطال بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والمحطات، وفقًا لأحدث أنظمة وبرامج التدريب لتعظيم الاستفادة من معدات وإمكانات الشركة.

ولفت إلى أن الشركة بكافة وحداتها وإداراتها قد استعدت لمواجهة أية أزمات محتملة وهي في حالة جاهزية تامة، فضلًا عن استمرار أعمال تطهير جميع بالوعات ومطابق الصرف الصحي ومخرات السيول والأنفاق، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، وذلك بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث وغرفة عمليات لاستقبال أي بلاغات وتقسيم المحافظة على 4 قطاعات جغرافية لإحكام السيطرة وسرعة عمل اللازم.

مراجعة جاهزية المعدات

وأوضح أنه يتم مراجعة جاهزية 470 معدة مختلفة على مستوى الشركة، للتعامل مع الأزمات، و71 مولد متحرك وثابت للاستفادة منها في التشغيل عند انقطاع التيار الكهربائي ومراجعة مدى جاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية للحماية من حدوث أي خسائر في الأرواح، مع التأكيد على متابعة تواجد مديري عموم المناطق ومسئولي الطوارئ والمناوبات للتعامل مع الأزمات، ومتابعة تواجد الحملة الميكانيكية على مدار 24 ساعة خلال الطوارئ لكل المناطق والاستعداد بكامل القوة عند اللزوم، فضلا عن متابعة الإمكانات البشرية المدربة على سرعة التفاعل مع الأزمات والسيطرة الكاملة لاحتواء الموقف كنتيجة للجاهزية المسبقة.