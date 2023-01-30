«الداخلية» تضبط 1340 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. بينها «حجب سلع»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1340 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 8,542 طن أرز أبيض عيني، وكذا ضبط 24 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 5,590 طن أرز أبيض عيني، 34 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 97,958 طن أرز شعير مستندي.

ضبط 2,400 طن أعلاف حيوانية عيني

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا غش أعلاف غير صالحة للاستخدام مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 2,400 طن أعلاف حيوانية عيني، وضبط 2 قضية في مجال حجب سلع غذائية بمضبوطات بلغت 2,250 طن دقيق أبيض عيني 3,200 طن سكر زيت طعام، وضبط 566 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت 3,730 طن دقيق أبيض عيني 2,050 طن مكرونة زيت طعام 14400 قطعة بسكويت 2780 عبوة سلع ومواد غذائية متنوعة 5 طن أسمنت عيني 10197 عبوة سجائر، وكذا ضبط 437 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 16 قضية دقيق بلدي مدعم مستندي، عيني 104 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات 126 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن 191 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 39,450 طن دقيق بلدى مدعم مستندي 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم عيني، وكذا ضبط 22 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 4400 لتر مواد بترولية عيني 6,900 طن خليط بترول خام.. بحجم مضبوطات بلغت إجمالى 163,270 طن مستندي عيني.

ضبط 6,900 طن خليط بترول خام

كما أسفرت الحملات عن 39,450 طن دقيق بلدى مستندي 500 كيلو جرام دقيق بلدي عيني 5,980 طن دقيق أبيض عيني 14,132 طن أرز أبيض عيني 97,958 طن أرز شعير مستندي 5,250 طن سكر مكرونة زيت طعام 14400 قطعة بسكويت 2780 عبوة مواد وسلع غذائية 10197عبوة سجائر 4400 لتر مواد بترولية عيني 6,900 طن خليط بترول خام 2,400 طن أعلاف حيوانية عيني 5 طن أسمنت عيني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.