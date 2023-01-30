«الداخلية»: مبادرة «كلنا واحد» للسلع المخفضة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تتواصل فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وذكرت أنه جرى الاتفاق مع مسؤولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية إذ تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وقامت وزارة الداخلية، بمواصلة الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية جرى إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.