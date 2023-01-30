إصابة 3 أشخاص بالاختناق أثناء السيطرة على حريق كافتيريا في جمصة

أصيب 3 أشخاص بالاختناق نتيجة الدخان الكثيف، خلال محاولة السيطرة على حريق شب داخل كافتيريا بمنطقة الكرنك بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نتج عن اشتعال النيران نتيجة وجود مواد كيماوية تستخدم في أعمال طلاء العقار المتواجد به الكافتيريا، مما تسبب في إتلاف محتويات المحل.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ نشوب حريق بكافتيريا الياسمين بمنطقة الكرنك.

السيطرة على حريق كافتريا في جمصة

انتقل إلى مكان الحريق قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة.

أسباب حريق كافتريا في جمصة

وتوصلت المعاينة الأولية، لموقع الحريق أن النيران شبت في براميل «بيتومين» والمستخدم في أعمال طلاء واجهة العقار الموجود به الكافتيريا وامتدت النيران؛ مما تسبب في إتلاف محتويات المحل، وتمكنت القوات من السيطرة على مصدر النيران.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإبلاغ النيابة لمعاينة المكان ومباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات قسم الأدلة الجنائية حول أسباب الحريق.