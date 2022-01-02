أخبار الكويت.. قوات الإطفاء تنقذ عشرات حاصرتهم مياه الأمطار «فيديو»

أصيبت بعض شوارع الكويت بحالة شلل تام خلال الساعات الماضية بسبب الأمطار التي تشهدها البلاد منذ مساء أمس والتي استمرت اليوم وإن كانت متوسطة الشدة، فيما تتخللها أمطار رعدية وغزيرة على فترات، بحسب ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية، وسط حالة استنفار كبيرة.

الأرصاد الجوية في الكويت: الأمطار ستستمر حتى عصر الإثنين

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن الأمطار ستستمر حتى منتصف ليل الأحد، وسط توقعات بأن تقل تدريجيا وكذلك كميات السحب بعد منتصف الليل، كما توقعت كذلك أن يكون هنا فرص لتكوين ضباب في بعض مناطق البلاد، وأن تستمر حتى عصر الإثنين كذلك الأمطار.

وذكرت الصحيفة، أنه فيما تشهد الشوارع تجمعات مياه أمطار في مناطق عديدة من الكويت، وقالت مصادر في وزارة الأشغال إن الطرق السريعة لا تزال دون أي مشكلات، فيما يجري التعامل مع بعض الشوارع في المناطق الداخلية بالتعاون مع فرق من قوات الإطفاء وبعض الجهات المعنية.

وزارة الداخلية الكويتية تناشد المواطنين البقاء في منازلهم

وتزامنا مع ذلك ناشدت وزارة الداخلية الكويتية، جميع المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، حفاظا على سلامتهم.

ودعت مرتادي الطرق إلى توخي الحذر، كما دعت إلى التواصل مع الطوارئ فور أي طارئ متعلق بالأمطار.

بدورها أعلنت قوة الإطفاء في الكويت أنه تم التعامل حتى ظهر اليوم مع 103 بلاغا، حيث تمكنت من إنقاذ 106 شخص علقوا جراء هطول الإمطار في عدد من الطرق وعلى المنازل.

التنسيق بين فرق الإطفاء والدفاع المدني للتعامل مع تجمعات المياه الكبيرة

وأكدت نفس المصادر، على التنسيق الكبير بين قوات الإطفاء والدفاع المدني للتعامل مع تجمعات المياه الكبيرة، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى عصر غد.

وأمام تلك التوقعات شهد الكويت حالة استنفار كبيرة بين فرق الطوارئ والأشغال منذ مساء أمس ليتم تسليك الأماكن التي تجمعت فيها المياه في الطريق السريعة وبعض المناطق.

مدير «الطرق السريعة» بالكويت: انتشار فرق الطوارئ في المناطق الحرجة

في هذا السياق، قال المهندس محمد القزويني مدير إدارة الطرق السريعة في هيئة الطرق إنه تم إغلاق نفقي الغزالي وصناعية الجهراء مؤقتا بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بسبب تجمعات المياه.

وأضاف، وفق ما نقلت صحيفة «القبس» الكويتية، أن فرق الطوارئ تتعامل مع عديد من البلاغات على مستوى البلاد، كما تم نشر عديد من الفرق في كثير من المناطق الحرجة.