السيطرة على حريق في شقة سكنية ببورسعيد دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية ببورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم على حريق ضخم نشب في شقة سكنية بعمارات مبارك أمام المنطقة الحرة للاستثمار بحي الضواحي ببورسعيد بسبب ماس كهربائي.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد يفيد بإندلاع حريق في شقة سكنية بالدور الأول بعمارة بمساكن مبارك أمام المنطقة الحرة للاستثمار بحي الضواحي ببورسعيد.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى الشقق والعمارات السكنية المجاورة.

كما تمكن الرجال الإطفاء من إخماد الدخان بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى.

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي والاسعاف إلى مكان الحادث حيث تم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

الحريق لم يسفر عن إصابات

كما أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة ببورسعيد أنه لم يتم رصد حالات اختناق أو إصابات ناتجة عن الحريق.

ويجرى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات لمعرفة ملابسات الحريق حيث تبين من المعاينة الأولية أنه اندلع بسبب ماس كهربائي في تكييف في شقة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.