السوبرانو فاطمة سعيد لـ«السفيرة عزيزة»: العمل مع نادر عباسي ممتع

قالت السوبرانو فاطمة سعيد، إنها سعيدة جدا بإحياء حفل غنائي ضخم داخل المتحف المصري الكبير، «متخيلتش لما أعمل حاجة هتبقى في المتحف الكبير.. كنا بنحلم نعمل حفل في لوكيشن بالقاهرة».

«من حظي إني أشتغل مع قادة أوركسترا حسين بالمغني»

وأضافت خلال لقاء حصري ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية جاسمين طه، على قناة dmc، «الشغل مع نادر عباسي متعة، ومن حظي أني أشتغل مع قادة أوركسترا حسين بالمغني، مش بس يقود، لأ بيغني ويتنفس معايا علشان يحرك الأوركسترا على المزاج الحالي، ممكن يكون اتفقنا في البروفة على حاجة ووقت الغناء على المسرح يبقى الكلام مختلف فكله بيتولد بالإحساس»، معربة عن أملها في استمرار التعاون مع «عباسي».

إيصال الأوبرا للجمهور بطريقة سهلة هدفي

وتابعت: «كنت عاوزة حاجة أوبرا أستطيع أن أوصلها للجمهور بطريقة سهلة وميستغربش من الصوت العالي، أنا مؤمنة جدا إن ده ممكن، وجربت مع أصدقاء واتعلمت إيه اللي يخلي الناس ممكن تسمع بعمق للفن الأوبرالي، فأنا عاوزة أحسس الجمهور بشوق للأوبرا ويرجع يسمعها تاني».