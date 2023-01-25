السوبرانو فاطمة سعيد لـ«السفيرة عزيزة»: «كنت بحلم أطلع دكتورة أسنان»

كشفت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، عن إقامة عدة حفلات في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، مضيفة: «حلمي أبقى مبسوطة وألاقي نتيجة للي أنا بعمله».

وأضافت فاطمة سعيد، في لقاء حصري ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية جاسمين طه، على قناة dmc: «صوتي هو الطفل بتاعي، وأكتر حاجة بحبها البيتزا والأيس كريم والناس تبقا على طبيعتها، وأكتر أغنية بحبها أهواك لعبدالحليم حافظ، والأغنية الشعبية الغزالة رايقة».

بحلم وأنا صغيرة أبقى دكتورة أسنان

وتابعت: «كنت بحلم وأنا صغيرة أبقى دكتورة أسنان مكنش حلمي أطلع فنانة أوبرا علشان أريح ناس كتير، وكمان علشان كان عندي مشكلة في أسناني وأنا صغيرة، لكن وأنا عندي 15 سنة، نميت مواهب وقدرات معينة مكونتش الشخص اللى عنده موهبة جبارة وهو صغير، كنت طبيعية جدا وما زلت، مدرسين اشتغلوا عليا جامد».

اللوك بيبعدني عن ضغط الحفلات

وكشفت «سعيد»، عن حبها الكبير لارتداء الفساتين قائلة: «اللوك بيبعدني عن ضغط الحفلات وبحب الفساتين من صغري، لكن حريصة على عدم التركيز في الملابس، ومخليش اللوك ياكل دماغي والناس تعلق على الفستان ويقولوا كانت لابسة فستان حلو، وميعلقوش على الغناء».