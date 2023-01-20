السوبرانو العالمية فاطمة سعيد عن إحيائها أول حفل بالمتحف الكبير: متحمسة جدا

عبرت السبرانو العالمية فاطمة سعيد عن سعادتها بإحيائها أول حفل جماهيرى فى المتحف الكبير، المقرر أن يبدأ مساء اليوم الجمعة، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو للفنانة فاطمة سعيد، قالت فيه «سعيدة ومتحمسة جدا أن أغنى في المتحف المصري الكبير، بقيادة المايسترو نادر عباسي».

فاطمة سعيد تشكر المنظمين

وأضافت فاطمة سعيد «أحب انتهز الفرصة لأشكر كل القائمين على تنظيم الحفل، من رعاة ومنظمين وهيئة تنشيط السياحة، وكل الجهات المعنية، وإن شاء الله أشوفكم فى المتحف الكبير».

في وقت سابق، كشف المايسترو نادر عباسي عن مجموعة من الصور الخاصة بالبروفة الأخيرة للحفل، عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، وعلق قائلا «من البروفة الأخيرة لأول حفل جماهيري من سلسلة حفلات وفعاليات ثقافية قبل الافتتاح الرسمي، مع فاطمة سعيد وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، كل الشرف والسعادة للتعاون مع الشركة المنظمة».