معلومات عن زيزي البدراوي في ذكرى وفاتها.. بدأت مشوارها بـ«بورسعيد»

فنانة مخضرمة، قدمت خلال مشوارها عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة، وكان لها دور كبير وعملت أمام كبار نجوم الفن، الفنانة زيزي البدراوي، التي اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز محطات في حياتها، حيث يحل اليوم ذكرى وفاة زيزي البدراوي التاسعة.

- اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار فنيًا عام 1957 وقدمها في فيلم بورسعيد بدور صغير.

- أما المخرج حسن الإمام فقد أعاد اكتشافها واختار لها اسم زيزي على اسم ابنته منذ فيلمها الثاني عواطف عام 1958 ليقدمها في العديد من الأعمال السينمائية ومنها السبع بنات، وفيلم شفيقة القبطية.

- حصلت على دور البطولة المطلقة مع كثير من نجوم عصرها مثل الفنان عبد الحليم حافظ في فيلم البنات والصيف، والفنان صلاح ذو الفقار في فيلم حب حتى العبادة، والفنان أحمد رمزي في فيلم آخر شقاوة، ومع الفنان شكري سرحان في سجين الليل.

أهم أعمال زيزي البدراوي

- قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية ومن أبرزها مسلسلاتها: «الرجل ذو الخمسة وجوه، طائر البحر، راس القط، حساب السنين، المال والبنون، بوابة الحلواني، حضرة المتهم أبي، نجمة الجماهير، ليالي الحلمية، حبيب الروح ومن المسرحيات التي عملت بها شيء في صدري، أولادنا في لندن، شقة مشتركة.

- اشتهرت بالعديد من الأدوار الرومانسية التي قدمتها في السينما خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين ومنها «السبع بنات، البنات والصيف، حبي في القاهرة، 24 ساعة حب».

- ابتعدت عن الفن لسنوات طويلة، ثم عادت مرة أخرى في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

تفاصيل وفاة زيزي البدرواي

- توفيت بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة، وقد عانت من السرطان لسنوات طويلة، وفي أخر أيام حياتها وضعت على أجهزة التنفس الصناعي، حيث كانت تعاني من أزمة صدرية، بالإضافة إلى إصابتها بالقديمة بالشلل الرعاش، حتى التقطت أنفاسها الأخيرة هناك .