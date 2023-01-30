محافظ سوهاج يبحث مستجدات العمل في تطوير «المدخل الشرقي» بتكلفة 135 مليون جنيه

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا اليوم لبحث آخر مستجدات العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي، وموقف طرح المرحلة الثانية «أخميم - الكوثر» بطول 3.5 كيلو متر، وعرض 20 مترا، بالتعاون مع جهاز تعمير جنوب الصعيد، بحضور الدكتور طلعت علي أحمد، المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس عاطف عبد العزيز، رئيس جهاز التعمير بسوهاج، والمهندس مجدي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لري سوهاج، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

العمل على بداية المرحلة الثانية بالمشروع

وشدد محافظ سوهاج خلال الاجتماع، على سرعة طرح المرحلة الثانية للبدء في تنفيذ الأعمال في أقرب وقت ممكن، وتذليل أية معوقات للانتهاء من الطريق، موجها بوضع اللوحات والإرشادات المرورية، والقيام بأعمال التخطيط المروري اللازم للمرحلة الأولى بطريق الطواحين بطول 5.5 كيلو متر فور انتهاء كافة أعمال المرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء، مشيرا إلى سرعة الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالشوارع الرئيسية والفرعية، حتى تتم أعمال تمهيد الطرق والرصف على الوجه الأكمل.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة طرح أعمال الرصف والتجميل للمرحلة الأولى من تطوير كورنيش أخميم بطول 2.5 كيلو متر، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم الانتهاء من أعمال التدبيش بتكلفة 30 مليون جنيه، وتم رصد 105 ملايين جنيه لأعمال الرصف والتجميل، حيث وجه المحافظ بسرعة أعمال الدراسة والطرح في أقرب وقت ممكن.

أعمال التطوير بمدخل سوهاج الشرقي

يذكر أن أعمال تطوير المدخل الشرقي لسوهاج تشمل أعمال رصف وتجميل طريق الطواحين بداية من الطريق السريع الشرقي، وحتى منطقة الخلوة بأخميم، وإنشاء بوابة للمدخل الشرقي، وكذلك تطوير ورصف المسافة من صينية أخميم وحتى كوبري أخميم العلوي بطول 1.5 كيلومتر بالحارتين، لتكتمل أعمال تطوير ورفع كفاءة «أخميم - سوهاج» بطول 11 كيلومترا.