نائب رئيس «الأمة السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: حاولنا معالجة الأزمة السياسية بأي شكل

قال الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إن الاتفاق الإطاري رؤية توافقت عليها قوى سياسية وفي مقدمتها حزب الأمة القومي الذي أنتمي إليه، وكانت الرؤية التي تقدم بها الحزب هي معالجة الأزمة السياسية السودانية بأي أفكار تطرح أو أي مشروعات تقدم، وأن تقوم على جمع أكبر عدد من المكونات السياسية السودانية والآراء حتى تتبلور رؤية متوافق عليها تؤسس لوحدة وطنية يمكن أن تؤمن مسيرة ما يتم الاتفاق عليه.

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لا مجال لعزل أو إقصاء أي أحد إلا من رفض ومن رفض يجب أن نسعى لإقناعه بالانضمام؛ لأن كل من يتمنع فهو يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المشروع ونجاحه».

تعزيز العمل السياسي

وتابع: «حينما وقع هذا الاتفاق الإطاري أعلن أنه مفتوح للجميع وهذه قناعة حزب الأمة الذي يعمل على تعزيز العمل السياسي، ولكن حينما بدأت بعض القوى السياسية تتقدم وتبدي رغبتها ظهرت علينا مفردات جديدة منها فراغ واختطاف وتعطيل وغيرها، وكلها مفردات كأنها كلمة حق أريد بها باطل وأتوا بها ليحولوا بين الناس وبين المشروع الوطني للبلاد».