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نائب رئيس «الأمة السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: شعبنا يعيش في ضنك

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:20 م | الإثنين 30 يناير 2023
الفريق صديق إسماعيل

الفريق صديق إسماعيل

قال الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إن الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين السودانيين في ضنك ومعاناة كبيرة، لكن الشعب السوداني صبور.

تدفقات نقدية لمعالجة معاناة المواطنين

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «عقب الثورة بذل مجهود كبير جدا من رئيس الوزراء السابق حمدوك ووزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، في أن يطرقوا أبواب المجتمع الدولي الذي أبدى نوعا من التعاطف مع الثورة السودانية، وقدمت برامج وهذه البرامج أعلن عن قبولها وأعلن وجود تدفقات نقدية كثيرة ستأتي للسودان لمعالجة معاناة المواطنين».

وتابع: «لكن بكل أسف ذلك لم يتم كما يقول القائمون على أمر المعارضة الآن بسبب الانقلاب الذي حدث في أكتوبر وحال بينهم وبين الوفاء بالتزاماتهم».

واستطرد: «كنت أعتقد أن التزامهم يأتي تجاه الشعب السوداني، وليس تجاه أنظمة حكم، ونتيجة لهذه الآمال العراض التي علقت على هذه العروض ثم عدم الوفاء بها حدث انكماش كبير جدا في الاقتصاد السوداني، وضعف الدخل وأصبحت الحياة صعبة».

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بقلم محمد أسامة رمضان