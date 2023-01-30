تفاصيل أول اجتماع فيدرالي أمريكي في 2023.. توقعات متضاربة حول رفع الفائدة

يعتزم محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية العمل على زيادة تكاليف الاقتراض بنحو ربع نقطة مئوية، لذا ينتظر اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بزيادة الفائدة.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي

الاجتماع يجرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين من أجل متابعة نشاط لجنة السوق المفتوح لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي «الفيدرالي الأمريكي» من أجل اتخاذ قرار أسعار الفائدة.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأول من نوعه

ويعد الاجتماع الحالي للبنك المركزي الأمريكي الأول في العام الجاري بعد 7 زيادات متتابعة في عام 2022 حيث ارتفعت الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكتوبر 2007 عند 4.25% - 4.50%.

تعليق الصحف على اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وبحسب صحيفة «وول ستريت» الأمريكي ترى أن الأسعار سترتفع في ظل زيادة الفائدة الفترة المقبلة، خاصة أن الفائدة مرتفعة في حد الأعلى منذ عام 2007.

فيما أوضح موقع إنفيستنج الاقتصادي، أن التوقعات تشير بارتفاع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، ولكن هناك خبراء علقوا بأن أسعار الفائدة ستظل قابتة في الاجتماع الحالي.

ترقب في البنوك قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وتنتظر البنوك في العالم هذا الاجتماع من أجل رفع سعر الفائدة فيها، ولم يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار أكثر من 25 نقطة منذ عام 2000 وسط تخوف من عدم السيطرة على الديون في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك نسبة التضخم في البلاد.

ويأتي اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتوقعات رفع الفائدة مع مؤشرات عالمية تفيد بأن هناك ركود سيحدث في العالم في الربع الثالث من العام، بسبب قلة الطلب والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.