مسؤولون بـ«الفيدرالي الأمريكي» يتوقعون رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يناير

توقع صُناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال اجتماع المجلس المقرر عقده بنهاية يناير الجاري.

استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية

وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أنهم سوف يمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، في حين قال رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي «باتريك هاركر»، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس «لوري لوجان»، إنهما يدعمان وتيرة أبطأ من التشدد.

تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الفائدة إلى 50 نقطة

كان البنك المركزي الأمريكي، أبطأ وتيرة زيادة أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، وقال مات سيمبسون، كبير محللين في سيتي إندكس، إن الأسواق ستشهد ارتفاعًا بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير المقبل، مقابل خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من سبتمبر.

الاتجاه إلى إبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية

ويدعم بعض مسؤولي البنك المركزي الأميركي، الاتجاه إلى إبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، بعد زيادات قدرها 75 نقطة أساس ونصف نقطة مئوية العام الماضي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر رفع الفائدة 50 نقطة أساس للمرة السابعة على التوالي لتصل إلى 4.5%، في ديسمبر 2022.

وأظهرت بيانات الأربعاء الماضي، أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يقدم المزيد من الأدلة على تراجع التضخم، بينما تراجعت مبيعات التجزئة بأكبر نسبة خلال عام، مما يضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد العام على مسار نمو أضعف مع اقتراب عام 2023.