أسعار الذهب اليوم محليا وعالميا.. والأسواق تترقب قرارات «الفيدرالي الأمريكي»

مع بداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية، حقق الذهب مكاسب طفيفة عالميًا بالتزامن مع تراجع الدولار، وسط ترقب المستثمرين ورجال الأعمال لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم، والتي من شأنها أن توضح مؤشرات مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي خلال الفترة المقبلة، ما سيكون له أثر فوري على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

قرارات الفيدرالي قد تؤثر على أسعار الذهب

وينتظر الكثيرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، وفي تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، لمتابعة خطط مجلس الاحتياطي فيما يخص رفع سعر الفائدة العام المقبل، فضلا عن انتظار المستثمرين لتقارير التوظيف في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتعرض بوابة «الوطن» أسعار الذهب في مصر اليوم، في بداية التعاملات اليوم، وفق النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، مع تحديث الأسعار عقب كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي اليوم.

سعر الأوقية: 1757 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21: 1460 جنيهًا.

عيار 24 سجل 1668.5 جنيه.

عيار 18 سجل 1251.4 جنيه للجرام.

عيار 14 سجَّل 976 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 11680 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويعتبر سعر جرام الذهب عيار 21 من أكثر الأعيرة التي ترتفع عليها عمليات البحث، إذ إنّه الأكثر شعبية ورواجا في مصر، وسجل في بداية التعاملات اليوم 1460 جنيهًا، وسط ترقب لكلمة رئيس المجلس الفيدرالي.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ما جعل السبائك الذهبية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليستقر عند سعر 1752.95 دولار للأوقية، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتصل للنقطة السعرية 1768.20 دولار.