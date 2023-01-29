رئيس «صحة النواب» يحذر من سجائر إلكترونية مغشوشة: تسبب 3 أمراض خطيرة

حذر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب من السجائر الإلكترونية المغشوشة التي تؤدى إلى مخاطر شديدة لمستخدمها، قائلًا إنَّ كل أنواع التدخين مضرة بالجهاز التنفسي للمدخن وقد تصيبه بأورام داخل الصدر أو في البلعوم والحنجرة بجانب السدة الرئوية والنزلات الشعبية المتكررة.

كل أنواع التدخين لها أضرار خطيرة

وأشار رئيس لجنة الصحة لـ«الوطن» إلى أنَّ كل أنواع التدخين لها أضرار خطيرة، سواء السجائر العادية أو المزودة بفلتر، وكذلك مدخني الشيشة «بالنكهات»، لافتًا إلى أنَّ تدخين السجائر الإلكترونية المضروبة من أخطر المشكلات التي نواجهها حاليا، لاسيما أنها مجهولة المصدر بحيث يقلد بعض الأشخاص الأصلي منها.

وقال إنَّ أقل أنواع التدخين هي السجائر أو التبغ «المسخن»، والمعروفة باسم سجائر «آيكوس»، مبينًا أنَّ هناك بعض الدراسات تشير أن بعض السجائر أو «التبغ المسخن» قد تتكون أقل ضررًا من السجائر العادية لاسيما وأنَّها لا تحتوي على ورق بفرة، ولا تحتوي على مواد مسرطنة مثل السجائر العادية.

الإقلاع عن التدخين يبدأ بشكل متدرج

واستطرد أشرف حاتم: «جميع أنواع السجائر مضرة، وبعض الدول الأوروبية والغربية تعتبر أن تحوّل الشخص من السجائر العادية إلى السجائر الإلكترونية، هو بداية الطريق للتعافي من التدخين، خاصة أنَّ التدخين عند بعض الناس عادة وعند بعض الناس يتحول إلى الإدمان مما يلزم في هذه الحالات التدرج في حالات التعافي لإخراج النيكوتين من الجسم».

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أنَّ طرق التعافي والإقلاع عن التدخين يبدأ بشكل متدرج في بعض الحالات المدخنة بشراهة ،وذلك من خلال الاعتماد على السجائر أو التبغ المسخن لتحل بديلا للسجائر العادية، قائلا إنَّ هناك أدوية تسهم في الإقلاع عن التدخين ويتمّ تناولها تحت أشراف الطبيب، فضلًا عن تخصيص وزارة الصحة لعيادات بمستشفيات الصدر لمساعدة المدخنين في الإقلاع عن هذه العادة السيئة.