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معرض الكتاب

جمال عبد الحميد: عدت لإخراج فوازير رمضان بسبب نيللي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:54 م | الإثنين 30 يناير 2023
جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد

كشف المخرج الكبير جمال عبد الحميد عن أنه وافق على العودة لإخراج فوازير رمضان، عقب علمه بترشيح الفنانة نيللي للقيام ببطولتها في إحدى السنوات، رغم أنه كان يقاطعها في ذلك الوقت بعد وفاة صديقه المخرج فهمي عبد الحميد.

وقال جمال عبد الحميد في الندوة المقامة حاليا على هامش معرض الكتاب، التي تديرها الإعلامية بسنت الحسيني مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر: «خلال التصوير حرصنا على تكريم روح المخرج فهمي عبد الحميد».

جمال عبد الحميد يتحدث عن الفوازير

وأضاف جمال عبد الحميد أن ما حدث بينه وبين نيللي، وبين الفنانين الآخرين المشاركين في الفوازير، كانت ممتعا للغاية، مشيرا إنه قام يوضع لوحة كبيرة في اللوكشين عليها اسم فهمي عبد الحميد، وقام بتعيين نجله مساعد مخرج.

نجاح فوازير رمضان

تابع جمال عبد الحميد: «صناع الفوزاير، كانوا لا يحبونني أنا ونيللي بسبب عملنا بعد وفاة فهمي عبد الحميد، حتي قاموا بحذف حلقة من الحلقات قبل إذاعتها بدقائق قليلة، وقمت حينها بإذاعة حلقة أخرى، وبسبب هذه الحلقة نجحت الفوزاير».

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