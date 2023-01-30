رئيس إدارة «المطابع الأميرية»: الهيئة منارة الثقافة في مصر والشرق الأوسط

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وشهدت العديد من الندوات، بينها صدور أول كتاب مطبوع من المطابع الأميرية، ويديرها طارق موسى، بحضور أشرف إمام رئيس مجلس الإدارة ، وحنفي محمود استاذ الوثائق، وراضي جودة استاذ التاريخ.

الاحتفال بعيد المطابع الأميرية

وقال أشرف إمام، رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية، إن المطبعة أنشئت على يد محمد علي باشا، الذي يعد صاحب النهضة الحديثة، موضحا أن محمد علي كان يهتم بثلاثة محاور هم بناء جيش قوي، والاهتمام بالتعليم، والاهتمام بالصحة، مشيرا إلى أن معرض الكتاب يصادف الاحتفال بعيد المطابع الأميرية ومرور 202 عام على صدور أول كتاب.

وتابع رئيس مجلس الإدارة، أن المطابع الأميرية منارة الثقافة في مصر والشرق الأوسط، كما أنها تواكب العصر الحالي، وبالتحديد الجمهورية الجديدة، التي تعد بناء فكر قوي وبناء إنسان، مضيفا أن مطابع الأميرية في تطور واضح وصريح، خاصة عملية التحول الرقمي، لتواكب الحداثة، «من يريد أن يرى عبق التاريخ مع حداثة الحاضر ورؤية المستقبل يذهب لمطابع الأميرية».