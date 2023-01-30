بدء ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير» في معرض الكتاب بحضور جماهيري كبير

شهدت فعاليات خامس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، العديد من الندوات الثقافية، إذ بدأت ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير» في القاعة الرئيسية بلازا 1 «قاعة صلاح جاهين»، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير»

أقيمت الندور بحضور الكاتب هاني شمس، وعبد الله الصاوي، وعماد عبد المقصود، وتديرها د. مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن»، التي تحدثت خلال فعاليات الندوة عن مانشيت عدد الجريدة اليوم، الذي تصدرته صورة أب يداعب طفله، مصحوبة بتعليق من رباعيات الكاتب صلاح جاهين، وهو الأمر الذي نال إعجاب المتابعين والقراء.

وتضمنت محاور الندوة أيضًا الحديث عن بداية الكاتب صلاح جاهين، مع فن الكاريكاتير، وكيف تألق فيه مؤثرًا في عقول العديد من محبي فن الكاريكاتير.

صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب

جدير بالذكر، أنّ اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، اختارت الشاعر الكبير صلاح جاهين شخصية المعرض في دورته الحالية، وقال أحد حضور الندوة، إن صلاح جاهين، محبوب الشعب، واختياره شخصية المعرض كان مثاليا، لأنه متعدد الجوانب، ويضمن لأي معرض يختاره شخصية العام أن يشهد يوميا ندوة على الأقل، عن «جاهين» في جانب من جوانبه الإبداعية.