الوطن تحتفي بنجاح صورة «معرض الكتاب» بحضور رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين

احتفت جريدة «الوطن» بنجاح صورة «معرض الكتاب» والتي تصدرت غلاف العدد، وهي صورة لأب يحمل ابنه في المعرض مصحوبةً بتعليق من رباعية صلاح جاهين، بحضور الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بالنقابة ومحمد مسعد مساعد رئيس التحرير جريدة «الوطن» ورئيس قسم التصوير، والدكتور أحمد محمود المستشار الفني للجريدة، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير «الوطن»، والزملاء والزميلات.

وأكد الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها «الوطن» على الشكر والإشادات بشكل عام، فالجريدة تقوم بمجهود مهني رصين في العمل الصحفي، وحققت نجاحات متتالية في ظل الإعلام الجديد، وبدون الصورة اليوم تتأثر الصحافة سلبا.

حماد الرمحي: تأثير الصورة يصل إلى الدول والحروب

وتابع أن الصورة تاريخيا لها تأثير في مختلف الساحات السياسة والدولية مثل حادثة دنشواي وحرب أمريكا على فيتنام، مشيرا إلى قصة نجاح المصور الصحفي أحمد حلمي الذي نقل صورة حادثة دنشواي خارج مصر وخرجت مظاهرات في باريس ولندن بسبب تلك الصورة، وحينما عاد لمصر قبض عليه في منطقة ميدان أحمد حلمي، وهو جد صلاح جاهين، ناصحا الصحفيين بتنمية مهاراتهم في ظل التطور التكنولوجي ففي عام 2050 ستكون المساحة الصحفية للمبدعين فقط.

المصور الصحفي مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين في نقابة الصحفيين، قال إن جريدة «الوطن» محظوظة بإدارة تؤمن بقيمة الصورة، موجها الشكر لشباب الوطن وقسم التصوير الذي يتمتع بالروح الفنية التي تظهر في الأعمال الصحفية بمختلف ألوانها.

مسعد: من الصورة خرجت الكلمة

وشدد محمد مسعد، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس قسم التصوير بالجريدة، على أن الصورة والكلمة مرتبطان بشكل كبير، ومن الصورة خرجت الكتابة، والارتباط بينهما وثيق، والمصور يكمل المحرر والعكس صحيح.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد محمود، المستشار الفني لجريدة «الوطن»، إن اليوم هو تكريم لفريق عمل الجريدة، مشددا على أن رئيس التحرير احتفى بالصورة وتفهم تفاصيلها، ومنذ بدء التجربة نعمل بفكرة الخيال ونبحث عن الاختلاف دائما والتميز، وجاء اختيار رباعية صلاح جاهين لتعبر عن الصورة بشكل كبير.

الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، قال إن الصورة الشهيرة للزميل المصور محمود صبري، جسدت حالة فنية مدعومة بتعليق لرباعية صلاح جاهين، موضحا أن مجلس التحرير شكل لجنة فورية لمناقشة الصورة وقررت وضع الصورة صفحة أولى لأهميتها الفنية.

لجنة لمناقشة الصورة ومسابقة لاختيار العنوان

وأوضح «الخطيب» أن اللجنة طرحت على الزملاء والزميلات بالمؤسسة اقتراح عنوان للصورة كنوع من مشاركة الأفكار الإبداعية إلى أن توصلنا لتعليق من الزميلة نورهان نصر الله واتفقت اللجنة عليه، وجاء أيضا التعليق لصلاح جاهين الذي أعلنت إدارة معرض الكتاب اعتباره شخصية العام ليخرج غلاف العدد الخاص بمعرض الكتاب متناسبا مع شخصية المعرض، لافتا إلى أن هناك العديد من الصحف والقنوات والشخصيات العامة والمتخصصة أشادت بالصورة خاصة أن الصحافة قائمة على العقل الجمعي ومشاركة الأفكار والمعلومات.

إشادات عالمية بصورة «الوطن»

وأشار رئيس تحرير «الوطن» إلى أن بعض الصحف الدولية مثل CNN وإندبدنت، أشادت بالصورة، وبناء عليه تقرر البحث عن بطل الصورة لاستكمال القصة، فالصورة منطوق صحفي مختلف عن المحتوى المكتوب ونعتبرها قصة نجاح.