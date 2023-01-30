إشادات بمانشيت «الوطن» اليوم عن صلاح جاهين في معرض الكتاب

شهدت ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير» التي تقام اليوم في خامس أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، إشادات بمانشيت عدد جريدة «الوطن» اليوم، الذي تصدرته صورة أب يداعب طفله، مصحوبة بتعليق من رباعيات الكاتب صلاح جاهين، وهو الأمر الذي نال إعجاب المتابعين والقراء.

ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير»

وكانت ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير» انطلقت قبل قليل في القاعة الرئيسية بلازا 1 «قاعة صلاح جاهين» وسط حضور جماهيري كبير، بإدارة الدكتورة مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن»، وحضور الكاتب هاني شمس، وعبد الله الصاوي، وعماد عبد المقصود.

شهدت الندوة العديد من المحاور الرئيسية التي تم مناقشتها منها تأثير صلاح جاهين في عقول الناس من خلال فن الكاريكاتير وبداية مسيرته التي انطلقت من مجلة «صباح الخير» و«روز اليوسف».

غلاف «الوطن» عن معرض الكتاب

جدير بالذكر، أنّ غلاف جريدة «الوطن» اليوم، تصدّرته صورة أب يداعب طفله في الهواء داخل معرض الكتاب، والتقطها المصور الصحفي محمود صبري، ونُشرت مصحوبة بتعليق من رباعيات الكاتب صلاح جاهين الذي جرى اختيارهشخصية معرض الكتاب لهذا العام.