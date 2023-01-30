 اقرأ غدا في عدد «الوطن».. القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات السيسي وبلينكن

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى»: لا بدَّ من حل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى

الرئيس لوزير الخارجية الأمريكى: موقفنا ثابت تجاه قضية ملء وتشغيل السد الإثيوبى.. و«بلينكن»: مطلوب حل دبلوماسى وسريع يراعى مصالح الجميع

طريق «التهدئة» يبدأ من «القاهرة»

المواطن أولاً.. شعار «الجمهورية الجديدة»

حل القضية الفلسطينية فى صدارة مباحثات «السيسى وبلينكن»

ومواقع دولية: واشنطن تسعى للاستفادة من دور مصر فى التهدئة

خبراء: التزام القاهرة تجاه الفلسطينيين تاريخى ويرتبط بالأمن

القومى.. ودورها مهم لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط

إشادة أمريكية بجهود مصر فى ملف حقوق الإنسان والعفو الرئاسى وإصلاح السجون: أحدثت طفرة حقيقية فى ملف الحريات

إطلاق الحوار الوطنى بعد إلغاء الطوارئ فتح المجال العام.. وخطة التنمية المستدامة تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

نماذج استرشادية لطلاب «الثانوية» للتدريب على الامتحانات.. و«حجازى» يوجه بعدم حجب أى نتيجة

«الملا»: توسُّع كبير فى توصيل الغاز للقرى ضمن «حياة كريمة».. وزيادة مراكز تحويل السيارات للغاز

«البترول»: نعمل على قدم وساق لإنجاز مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط وإنشاء مصنع فى «السخنة»

«وثيقة سياسة ملكية الدولة» بوابة الشراكة مع القطاع الخاص

«مدبولى» للمستثمرين: نتعهد بـ«الإصلاح الشامل»

والإفراج عن بضائع بـ14.5 مليار دولار أنعش الأسواق

«التخطيط»: نتوقع 5% نمواً فى العام الحالى

ومصر تتمتع بأقوى زخم استثمارى فى المنطقة

«الوطن» تبحث عن صاحب صورة صفحتها الأولى «أب يدلل طفله بمعرض الكتاب»

تكريم مصور الجريدة والمحررين المتميزين بمشاركة «النقابة والشعبة»

«التموين»: تشغيل 200 معرض «أهلاً رمضان» بالمحافظات

توفير 31 سلعة على البطاقات داخل 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية

إقبال كبير على معرض الكتاب

الزوار يقتربون من المليون فى 4 أيام

«السيسى.. بونابرت مصر» ندوة فى المعرض ترصد الحقائق التاريخية بـ«عيون فرنسية»

الرقابة الإدارية تستعرض استراتيجية مكافحة الفساد

الصفحة الثانية

مباحثات «مصرية - ألمانية» لدعم مشاريع المياه فى المناطق الأكثر احتياجاً

«سويلم»: مصر جاهزة لتكون مركزاً أفريقياً لبناء القدرات فى التكيف المناخى

«الصحة»: بروتوكول مع شركة «SOS» لضم مصر إلى «الشبكة الطبية الدولية»

«السبكى»: تدريب الفرق الطبية على الإخلاء الجوى وإدارة الأزمات والكوارث

«القوى العاملة»: طرح آلاف فرص العمل فى إيطاليا واليونان

«أثينا» تطلب 5 آلاف عامل فى قطاع الزراعة

«الإسكان»: وضع تصور لتشغيل وصيانة مشروعات الصرف ضمن «حياة كريمة»

«الجزار»: التعدى على خطوط المياه سرقة.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

القوات المسلحة تنظم احتفالية «معاً نحمى الوطن» تقديراً لبطولات «الشرطة»

«الداخلية»: فعاليات «كلنا واحد» مستمرة حتى نهاية رمضان

سلع مخفضة على سيارات «أمان» بأسواق المناطق الأكثر احتياجاً

وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بالمحافظات تكريماً لشهداء الشرطة

الصفحة الثالثة

مفاجآت اللحظات الأخيرة

الزمالك: إمام عاشور يوجِّه رسالة وداع بالدموع للجماهير

«كولر» يتصدى لمحاولات كشف أوراق الأهلى قبل مواجهة أوكلاند سيتى

«التعليم»: إتاحة النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوى منتصف فبراير للتدريب على الامتحانات

«حجازى» يوجه بعدم حجب نتيجة أى طالب.. ويشدد على أهمية إحياء «المسرح المدرسى» واكتشاف الموهوبين

«فؤاد» تبحث مع البنك الدولى تطورات مشروع إدارة تلوث الهواء

17 مليون دولار لعطاءات البنية التحتية لمجمع العاشر من رمضان

«المشاط» تبحث مع «مؤسسة التمويل» سبل دعم القطاع الخاص

العمل مع شركاء التنمية يدعم رؤية الدولة فى دفع النمو

بنكا «الأهلى ومصر» يوقفان بيع شهادتى «22٫5٪ و25%» اليوم

ترقب لاجتماع «السياسة النقدية» الخميس المقبل

مباحثات مع الاتحاد الأوروبى لدعم التعاون فى البحث العلمى

«التعليم العالى»: نستهدف الوصول إلى الريادة والإبداع وتشجيع الشباب على الابتكار

«الهجرة» تطلق مرحلة جديدة لـ«مراكب النجاة» من الشرقية

«جندى»: المبادرة الرئاسية تستهدف الارتقاء بالحياة فى القرى للقضاء على الفقر وتوفير فرص التعليم الجيد

«الزراعة» تبحث تفعيل دور المحاصيل التعاقدية

توسعة نشاط بورصة السلع وتفعيل آليات السوق وتقليص عدد الوسطاء من حلقات التداول

«التضامن»: 5 آلاف مشروع لأهالى سيناء بتكلفة تتجاوز 100 مليون جنيه

بروتوكول تعاون لإقامة مشروع «قرية التراث البدوى» وإثراء المقومات السياحية لجنوب سيناء

الصفحة الرابعة

طريق «التهدئة» يبدأ من «القاهرة»

القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات «السيسى وبلينكن»

باحث فى الشئون العربية: الجانب الأمريكى يدرك أن القاهرة مفتاح الاستقرار فى الشرق الأوسط

الدور المصرى لدعم الفلسطينيين.. قضية مركزية والتزام تاريخى وأمن قومى

«محسن»: مصر تعتبر قضية فلسطين أحد محددات أمنها القومى.. و«بكر»: التعاون المصرى - الأمريكى أساسى لحل الأزمات وتعزيز السلام والأمن بالمنطقة

اجتماع القاهرة للفصائل مثّل نقطة فارقة فى إنهاء حالة الاحتقان الداخلية بعد تأجيل الانتخابات

«فهمى»: واشنطن تعتبر القاهرة حليفاً لا يمكن الاستغناء عنه فى «الملف الفلسطينى»

أستاذ العلوم السياسية: مصر شريك محورى لأمريكا بما تمتلكه من مقومات فاعلة بين قوى الشرق الأوسط

«بلينكن» سيؤكد فى إسرائيل رغبة بلاده فى إعادة التهدئة ودعم «نتنياهو» فى مواجهة المستوطنين

الصفحة الخامسة

إشادة أمريكية بجهود مصر فى ملف حقوق الإنسان والعفو الرئاسى

«المـواطــن أولاً» شعار «الجمهورية الجديدة»

حقوق الإنسان فى مصر.. تنمية وارتقاء بجودة الحياة وترسيخ للعدالة الاجتماعية

خطة التنمية المستدامة 2030 تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأبرزها «التعليم والصحة والضمان الاجتماعى»

العفو الرئاسى وإصلاح السجون واستراتيجية حقوق الإنسان.. «3 دعائم للحريات»

الاستراتيجية أحدثت طفرة حقيقية فى ملف الحريات.. والسجون تحولت إلى مراكز للإصلاح والتأهيل.. وإعادة تفعيل العفو الرئاسى وإطلاق الحوار الوطنى بعد إلغاء «الطوارئ»

المهندس طاهر أبوزيد: إشادة «بلينكن» بلجنة العفو الرئاسى تأكيد على تقدم مصر فى ملف حقوق الإنسان

عضو «التنسيقية»: نساهم فى ملفى العفو الرئاسى ودمج المفرج عنهم من خلال لجنة خاصة لدعمهم

«اللجنة» استجابت لـ85% من الطلبات الواردة إليها.. وعدد كبير من المفرج عنهم عادوا لعملهم ودراستهم

الصفحة السادسة

«سياسة ملكية الدولة».. بوابة الشراكة مع القطاع الخاص

رئيس الوزراء لـ«المستثمرين»: نتعهد بـ«الإصلاح الشامل».. ونرحب بمشاركة مجتمع الأعمال فى مسيرة التنمية.. ونستهدف تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد

تمويل المستثمرين فى قطاعى الصناعة والزراعة

استكشاف فرص الاستثمار

سوق الأوراق المالية واحد من مصادر التمويل.. والبورصة عادت لتحقيق الأرباح وأصبحت الأولى بالشرق الأوسط.. والحكومة تمضى بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات.. والإفراج عن بضائع بـ14.5 مليار دولار أحدث تفاؤلاً ملحوظاً فى الأسواق

تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد

«التخطيط»: نتوقع 5% نمواً فى العام الحالى.. ونتمتع بأقوى زخم استثمارى فى المنطقة

«السعيد»: الحكومة تسعى لتعظيم إمكانات القطاع الخاص باعتباره دافعاً رئيسياً للنمو.. وعائدات قناة السويس ارتفعت بنحو 30٪ما يشير لأهميتها الاستراتيجية

خبراء: ارتفاع عوائد مصر الدولارية.. ونمو اقتصادى الفترة المقبلة رغم التحديات

«صقر»: الإنجازات تحققت من خلال تنفيذ مشروعات قومية وبنية تحتية جيدة

«أنيس»: انكماش 3 كتل اقتصادية عالمية

ما يجعل التجارة الدولية غير مرشحة للنمو بقوة

الصفحة السابعة

«القومى للإعاقة» يخطف أنظار رواد المعرض بمنتجاته: مفروشات وإكسسوارات وركن خاص للكتب بـ«طريقة برايل»

«مارينا»: نقدم أنشطة متنوعة لذوى الهمم والمكفوفين منها لوحات بالخيط والقماش يتعامل معها الأطفال عن طريق اللمس

«أسماء»: «بندى كورسات كمبيوتر وإنجليزى وغيرها من الخدمات المتنوعة علشان خاطر أولادنا»

«مروة»: معروضات السجاد والكليم بـ«النور والأمل» من صُنع أطفال مكفوفين يجرى بيعها بأسعار مناسبة للجميع

إقبال كبير من الزوار على معرض الكتاب والأعداد تقترب من المليون فى 4 أيام

«بهى الدين»: «الثقافة» وفرت مئات العناوين بأسعار من جنيه إلى ٢٠ جنيهاً

«الرقابة الإدارية» تنظم ندوة «الاستراتيجية الوطنية»: حصاد 8 سنوات من مكافحة الفساد

«سعيد»: مصر تبنت الاستراتيجية منذ 2014 بمشاركة دولية.. وتمضى فى تنفيذ المرحلة الثالثة

«عبدالفتاح السيسى.. بونابرت مصر» ندوة فى معرض الكتاب ترصد الحقائق التاريخية بـ«عيون فرنسية»

«لومباردى»: الرئيس «رجل المرحلة» وقائد وطنى له طموح ورؤية ليس لمصر فقط ولكن للمنطقة وصنع نهضة شاملة وإصلاحات ثورية غير مسبوقة

«السيسى» كان الأجرأ فى مواجهة الإسلام السياسى وتصدى لأكبر خطرين بمنتهى الحسم وساعد مصر على استعادة ريادتها ومكانتها

الصفحة الثامنة

الرحيل مرفوض

لا مكان لـ«الجواسيس»

«كولر» يتصدى لمحاولات كشف أوراق الأهلى قبل مواجهة أوكلاند سيتى

«شريف» يقترب من حجز مكانه بالتشكيل.. وجلسات خاصة لرفع معنويات اللاعبين

مفاجآت اللحظات الأخيرة

رسالة وداع بالدموع من «عاشور» للجماهير

و«نبيه» يبدأ البحث عن اللاعب البديل

«صفر مع الرأفة»

«كلوب» فى «وش المدفع» أمام جماهير ليفربول

والمدرب مغلول اليدين أمام السقوط المتواصل

«طارد النجوم»

«رجل الاقتصاد» من حب الذات لفاتورة معاناة ريال مدريد