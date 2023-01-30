د.مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن» تدير ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير» بمعرض الكتاب

انطلقت، قبل قليل، فعاليات ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير» التي تقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54 في خامس أيامه، وبحضور الكاتب هاني شمس وتديرها د.مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن».

ندوة «صلاح جاهين وفن الكاريكاتير»

الندوة التي تقام في القاعة الرئيسية بلازا 1 «قاعة صلاح جاهين»، تتضمن العديد من المحاور الخاصة بالكاتب صلاح جاهين، من بينها الحديث عن مسيرته مع فن الكاريكاتير والتي بدأت في مجلة «صباح الخير» و«روزاليوسف» وكذلك العديد من الأعمال الخاصة به منها بداية انطلاق الراديو في المواصلات.

ومن بين المحاور التي تضمنتها الندوة أيضا دور الراحل صلاح جاهين في تطوير فن الكاريكاتير في مصر ومناقشته للعديد من القضايا السياسية والاجتماعية في الدولة وأيضًا ارتباطه بالشارع المصري الأصيل.

كما تضمنت الندوة الحديث عن كيفية تأثير الكاريكاتير في عقول الناس وكيف أثرت على الأحداث السياسية والاجتماعية خلال السنوات الماضية.

صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب

جدير بالذكر أنّ اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اختارت الكاتب صلاح جاهين شخصيةً لمعرض الكتاب هذا العام في دورته الـ54، نظرًا لكونه وجهًا ثقافيًا معبّرًا عن الهوية المصرية وتنوعها وشمولها، ولما قدمه من منجز إبداعي فريد أدبيًا وفنيًّا وإعلاميًّا.