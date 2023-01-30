أصغر معاون لوزير بالحكومة: عمري 23 سنة.. ودرست في إنجلترا وعملت بالإمارات ومصر

قال سيف صالح معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأصغر معاون لوزير في الحكومة المصرية، إنّه تخرج من جامعة كينجز كوليدج في لندن ودرس إدارة الأعمال وتخصص في المالية والاستثمار، وما بين كل سنة دراسية وأخرى كان يسعى إلى العمل في مؤسسات بالصيف والبحث عن برامج تدريبية مختلفة.

وأضاف «صالح» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «عوّلت على معارفي وبحثت عن فرص في مصر والإمارات وإنجلترا، اشتغلت على نفسي واكتسبت مهارات عملية لأنّ ذلك كان أهم مما درسته في الجامعة، وفي أخر سنة كنت أعشق الاقتصاد على المستوى العملي وليس النظري، وانضممت إلى شركة استشارات وأبحاث اقتصادية في لندن، كنت أعمل في دوام جزئي حتى تتاح لي فرصة الدراسة في الجامعة».

صالح: تخصصت في أبحاث اقتصادية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتابع أنه كان متخصصا في أبحاث اقتصادية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لخلفيته، وعندما تخرج اندلعت أزمة كورونا التي أثرت على العالم كله، لذلك لم تكن هناك أي فرص مطروحة على أرض الواقع، موجهًا الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة سابقا بعدما قدمت الدعم له.

وأكد: «وزيرة الهجرة السابقة كانت أطلقت مبادرة شباب الدارسين في الخارج، وكانت تنظم زيارات للمشروعات القومية المختلفة والمناطق الأثرية ذهبت إلى إحدى هذه الزيارات وزرنا جامعة الجلالة، وقالت إنه في ظل توقف الجامعات والدراسة ستكون فرصة جيدة ان تتدربوا من خلال برامج تدريبية بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات المختلفة».

انضممت إلى وزارة التخطيط لمدة 3 شهور

وتابع: «ووجدت في الأمر فرصة رائعة حتى أستفيد من وقتي، وعرضت عليها قدراتي وطلبت أن أنضم إلى وزارة التخطيط، لأن بها ملفات اقتصادية عديدة جدا، كما طلب زملاء آخرون الانضمام إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارة البيئة كمتدربين، وانضممت إلى وزارة التخطيط لمدة 3 شهور، أعجبت بالوضع هناك، وأعجبوا بعملي، عملت في الوزارة عامين ونصف بالمكتب الفني، وكنت أحاول المساهمة في صنع بعض السياسات».